Biciklistička staza do Zasavice 2

S.Djakovic Pre: 8 sati Nema komentara

Mačvanska Mitrovica – Izgradnja biciklističke staze od Mačvanske Mitrovice do Zasavice 2 , duge preko četiri kilometra, privodi se kraju , a to se realizuje u okviru projekta “ Razvoja cikloturizma na teritoriji Sremskog okruga povezivanjem urbanih gradskih područja sa teritorijom zaštićenih prirodnih dobara“. Ovaj projekat ima drugu fazu, koja će obuhviti dalju gradnju biciklističke staze do SRP „Zasavica“ u dužini od oko pet kilometara. Projekat zajednički finansiraju Grad Sremska Mitrovica, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam , Ministartvo trgovine, turizma i telekomunikacija i švajcarska SDC i njegova vrednost je oko 24 miliona dinara.