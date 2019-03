18.Dani vina u Rivici

Sofija Belotić Pre: 5 sati Nema komentara

Rivica – U Rivici je osamnaesti pud održana manifestacija Dani vina, koja u poslednjih nekoliko godina nosi naziv „Wine and Food Fest“. Organizatori su Mesna zajednica Rivica, Zavičajno društvo „Fruškogorje“, Turistička organizacija Opštine Irig, pod pokroviteljstvom Opštine Irig. Značajna podrška stigla je i od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprovredu i šumarstvo, Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Privredne komore Vojvodine. Punoletstvo Dana vina u Rivici opravdalo je sva očekivanja, može se reći da u Rivici nikada nije bilo više posetilaca, izlagača, vinara, medija, ali i uzoraka vina za ocenjivanje, čak 219. I sastav žirija sačinjen od najpoznatijih stručnjaka-enologa iz Srbije i Hrvatske govore u prilog činjenici da je „Wine and Food Fest“ prerastao u ozbiljnu vinsku manifestaciju, koja je odavno prevazišla seoske i sremske okvire. 18. Dane vina svečano je otvorio Boško Vučurević, predsednik Privredne komore Vojvodine. Prvi put ove godine, više osoba ponelo je titulu počasnog građanina Rivice, za svesrdnu podršku razvoju sela i manifestacije. To priznanje dobili su Sava Jojić, vlasnik Vinarije „Mačkov podrum“, Miroslav Kovačević, vlasnik Vinarije „Kovačević“, Todor Perić, preduzetnik iz Iriga, dr Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Ivan Đoković, pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Apsolutni pobednik i nosilac zlatne medalje za crveno vino je Saša Pušić iz Neradina, najbolje belo vino proizvela je Vinarija „Vojnović“ iz Begeča, a najbolji roze Vinarija „Komazec“ iz Inđije.