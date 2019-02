Pokrajinske mere podrške poljoprivrednicima

Sofija Belotić Pre: 18 sati Nema komentara

Ruma -Poljoprivrednicima okupljenim oko Udruženja poljoprivrednika Opštine Ruma u prostorijama srednje poljoprivredne škole predstavljeni su programi podrške Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao i kreditne linije Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede i Razvojnog fonda AP Vojvodine.

-U okviru agrarne politike Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo nastavlja se sa podsticanjem intenzivne poljoprivredne proizvodnje, tu je linija za izgradnju sistema za navodnjavanje i izgradnju protivgradnih mreža, odnosno sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda, opremanje stočarskih farmi, proizvodnju u zaštićenom prostoru, tu je i značajna podrška mladima gde imamo posebnu konkursnu liniju za mlade poljoprivrednike do 40 godina starosti, koji dobijaju do 90 procenata, odnosno na svoju investiciju, od toga 75 posto avansno kako bi započeli poljoprivrednu proizvodnju. Budžet namenjen za poljoprivredu je nikad veći u istoriji Pokrajinske Vlade i iznosi nešto preko 1,2 milijarde dinara, on će biti kompletno namenjen za investicije u poljoprivredi i pozivam sve poljoprivredne proizvođače da prate sajt sekretarijata za poljoprivredu jer već kreću novi konkursi, rekao je Mladen Petković, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.