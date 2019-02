Mitrovica da bude bezbedna od poplava

S.Djakovic Pre: 3 sata Nema komentara

Sremska Mitrovica – Grad na levoj obali Save u skoroj budućnosti će se braniti od visokih oda brzomontirajućim panelima koji će biti postavljeni u dužini od 1.057 metara, od naselja Savski most do Kapetanije pristaništa. Očekuje se da posao startuje ove godine, jer je neohodnu odluku o tome donela Vlada Srbije, a Svetska banka, koja će uz Vladu biti finansijer projekta, raspisala je tender i on traje 60 dana.

Da Vlada Republike Srbije aktivno radi na zaštiti priobalja Save i na drugim mestima potvrdio je ministar Branislav Nedimović danas u Sremskoj Mitrovici. On je istakao važnost projekta uredjenja kejskog nasipa, ali je dodao da je u planu i njegova druga faza koja obuhvata rekonstrukciju obaloutvrde na mačvanskoj strani. Gradonačelnik Vladimir Sanader podsetio je da će se ulaganje od 1,5 milion evra isplatiti, jer će doneti najsigurniji način odbrane od poplava. Uz to projekat rekonstrukcije keja osim brzomontirajućih panela obuhvata i mnoge druge poslove pa će taj deo Mitrovice imati lepši izgled i funkcionalnost.