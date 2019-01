Jubilarno plivanje do Časnog krsta

S.Djakovic Pre: 2 sata Nema komentara

Sremska Mitrovica – I ove godine Bogojavljenje će se u Sremskoj Mitrovici proslaviti na tradicionalan način – liturgijom, osvećenjem vode, i plivanjem do Časnog krsta u reci Savi,a biće to jubilarno 20. proslava ovog praznika na takav način. Prijavljivanje učesnika je u toku, može se izvršiti radnim danom u kancelariji Male crkve od 17 do 18 časova, najkasnije do 16. januara, javljaju iz Svebor družine „Sveti Dimitrije” koja zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom pri hramu sv. Arhiđakona Stefana i pod pokroviteljstom gradske uprave organizuje ovu manifestaciju.