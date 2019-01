Četrnaestogodišnja Sara prva stigla do Časnog krsta u Rumi

Sofija Belotić Pre: 1 sat Nema komentara

Ruma – U Rumi se na jezeru Borkovac plivao osmu godinu za redom, a ove, 2019.godine prva je do časnog krsta stigla četrnaestogodišnja Sara Evđenić, najbrži plivač bio je Filip Todić iz Vrdnika, dok je najmlađi učesnik Stefan Evđenić, koji će ove godine napuniti 13 godina. Ove godine u borkovačkoj vodi temperature svega tri stepena zaplivalo je 35 plivača, najviše od kako se organizuje ova manifestacija. Četrnaestogodišnjoj Sari Evđenić i njenom bratu ovo je bilo prvo učešće na plivanju za Časni krst, kaže nije se posebno pripremala, osim redovnih čaova fizičkog vaspitanja i trčanja. Filip Todić iz Vrdnika, najbrži muški takmičar, ove godine je drugi put plivao u Rumi. Organizator takmičenja je Sportski savez Opštine Ruma u saradnji sa Srpskom pravolsavnom crkvenom opštinom Ruma, a pod pokroviteljstvom Opštine Ruma. Sara, Filip i Stefan dobili su novčanu nagradu koju je obezbedila Opština Ruma. Sara kao pobednica do narednog takmičenja biće ponosni vlasnik Časnog krsta, koju je arhijerejski namesnik rumski Sreten Lazarević darivao zlatnim krstićem. Ove godine bilo je najviše učesnika do sad, čak 35, među kojima su na jezeru zaplivali i plivači iz inđijske, staropazovačke i mitrovačke opštine, a bilo je i takmičara iz Novog Sada.