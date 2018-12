Priča o rumskim vodenicama

Sofija Belotić Pre: 9 minuta Nema komentara

Ruma- Zavičajni muzej Ruma, u četvrtak 27. decembra 2018. godine u 19 časova, u sali Legata Romana Soretića prieđuje projekciju dokumentarnog filma „Rumske vodenice“. Ruma je danas industrijsko mesto srednje veličine. Međutim, da bi stekla takav status, morali su da proteknu vekovi. Selo Ruma, kao i varošica Nova Ruma, bile su pretežno poljoprivredne sredine. Upravo iz takvog miljea krajem 19. veka započela je industrijalizacije Rume. Ipak, šire posmatrajući, prvi objekti tog tipa postojali su još od davnina, a to su bile vodenice. Priča o njima je malo poznata, a od njih do danas skoro da ništa nije ni sačuvano. Stoga, u želji da podsete na same početke industrije u Rumi organizatori će ispričati priču o rumskim vodenicama, kojih je, u različitim vremenskim periodima, bilo preko 20 na tri rumska potoka: Borkovački, Jelenački i Kudoški. Reditelj filma je Dragan Cakić.