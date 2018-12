Postavljanje mosta u industrijskoj ulici  

Sofija Belotić Pre: 10 sati Nema komentara

Ruma- U radnoj zoni Zapad u Rumi postavljanjem biciklističko-pešačkog mosta kompletirana je staza izgrađena pre nekoliko meseci. Sada će pešaci i biciklisti biti daleko bezbedniji na putu do posla u nekoj od kompanija koem posluju na toj lokaciji, rekao je predsednik Opštine Ruma, Slađan mančić, prilikom obilaska radova. Most preko Kudoškog kanala u Industrijskoj ulici dugačak je 17 metara, širok dva i težak četiri tone.-Procedura nas je malo usporila s obzirom na to da vlasništvo nad ovim kanalom ima Javno preduzeće „Vode Vojvodine“ i morali smo da ispoštujemo proceduru u papirološkom smislu. Dobili smo na kraju saglasnost od „Voda Vojvodine“ za premošćavanje ovog kanala i mi smo naručili izradu ovog mosta, gde će biti ostavljena i ograda. Radovi se finansiraju iz opštinskog budžeta i vrede dva miliona dinara. Na ovaj način će staza koju smo ranije izgradili biti funkcionalna za sve radnike, istakao je Mančić.U narednoj godini planirano je i postavljanje rasvete u Industrijskoj ulici zbog velike frekvencije radnika i zbog povećanja bezbednosti u saobraćaju.