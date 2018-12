Novogodišnji koktel prilika za sumiranje godine

Sofija Belotić Pre: 5 sati Nema komentara

Ruma- Novogodišnji koktel koji je u Gradskoj kući u Rumi organizovao predsednik Opštine Slađan Mančić bio je prilika da se sumiraju rezultati u prethodnoj godini. Koktelu su prisustvovali saradnici iz Opštinske uprave, javnih preduzeća i ustanova, privrednici koji posluju u Opštini Ruma, predstavnici kulture, obrazovanja, zdravstva, medijskih kuća, te članova Veća i odbornici lokalnog parlamenta. Mančić je ovom prilikom ocenio da Opština Ruma, kao lokalna samouprava, raste iz godinu u godinu i da je važno zadržati kontinuitet razvoja i u 2019. godini.

-Iza nas je jedna dosta dobra godina u svakom pogledu, koju ćemo uzimati za primer u narednom periodu. Svako od vas je dao neki svoj doprinos da 2018. godina bude uspešna, od nas u lokalnoj vlasti, do privrednika, predstavnika javnih preduzeća, ustanova, kulture, pa do građana koji su nam davali sugestije, kritike i ukazivali šta to sve treba da popravimo. Hvala svima što su nam pomogli da velike stvari uradimo u 2018. godini, rekao je Mančić.