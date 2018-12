Sremske Novine Pre: 3 sata Nema komentara

U Novim Karlovcima iduće godine biće realizovana dva važna projekta: prvi se odnosi na rekonstrukciju seoske ambulante kako bi se svim meštanima obezbedila kvalitetna zdravstvena zaštita, a drugi je rekonstrukcija trotoara u glavnoj ulici

Piše; G.Majstorović

Novi Karlovci ili Sase kako meštani i njihove komšije vole da kažu, selo u inđijskoj opštini, udaljeno je desetak kilometara istočno od Inđije. Prema poslednjem popisu u ovom selu živi nešto više od 3.000 stanovnika. Sasani se pretežno bave poljoprivredom i to ratarstvom, a selo je nadimak dobilo zbog poljskog cveća sase kojeg u ovom kraju ima napretek. Naziv Novi Karlovci potiče iz 18. veka kada su naseljavanje ovog područja započeli stanovnici iz Sremskih Karlovaca. Novi Karlovci su specifično selo, da li po mentalitetu ljudi ili obeležjima samog mesta, to će uočiti neko ko dođe sa strane. No, i pored crte posebnosti u odnosu na druga inđijska sela, Novi Karlovci su tipično vojvođansko naselje s dve ulice „u krst“, crkvom i školom u centru i okolnim ulicama koje se seku pod pravim uglom. „Sremska potkovica“ je glavna kulturna manifestacija koja se u Sasama održava svake godine na Markovdan, osmog maja.

- Što se tiče Novih Karlovaca, odnosno Sasa čiji sam i ja stanovnik, ovo je selo malo specifično u odnosu na druga mesta. Pre 35 – 40 godina Sasani su svojim samodoprinosom izgradili seoski vodovod i tada su bili jedno od najnaprednijih sela u inđijskoj opštini. Kad je samodoprinos ukinut unazad skoro dve decenije, u selu se skoro ništa nije uradilo – seća se Sava Opačić, dugogodišnji direktor mesne škole. On kaže da bi u selu trebalo uraditi trotoare, kao i ponešto za KUD „Paja Zarić“, FK „Polet“ i Dom kulture.

- Imam običaj da kažem, da se svako selo na četiri stuba oslanja, a to su crkva, škola, fudbalski klub i kulturno-umetničko društvo i to je naša opština spoznala zarad izdvajanja sredstava, pre svega zbog obrazovanja i vaspitanja naše dece i pokušaja zadržavanja stanovništva u selu jer se i naše, kao i većina sela u Srbiji prazni – dodaje Opašić.

Međutim, kako će naredna godina za inđijsku opštinu biti godina kapitalnih investicija i uz sve to, predsednik opštine Inđija Vladimir Gak najavljuje i manje investicije u svakom selu kako bi se sva naselja ravnomerno razvijala. U Novim Karlovcima investiraće se u trotoare i rekonstrukciju zdravstvene ambulante, najavio je predsednik Gak. Dakle, u Novim Karlovcima iduće godine biće realizovana dva važna projekta za selo. Prvi se odnosi na rekonstrukciju seoske ambulante kako bi se svim meštanima obezbedila kvalitetna zdravstvena zaštita, a drugi se odnosi na rekonstrukciju trotoara u glavnoj ulici.