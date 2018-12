S.Djakovic Pre: 3 sata Nema komentara

Sremska Mitrovica – Na Trgu Ćire Milekića u susret novogodišnjim praznicima, održava se manifestacija „Magični trg“. Manifestacija će trajati do 30. decembra, dok će zabavni programi namenjeni deci biti organizovani od 28. do 30. decembra. Ovi programi će trajati od 17 do 19 časova i biće sastavljeni od zanimljivih sadržaja – radionica, čitanja bajki , pesme, plesa, nastupa horova i haos animatra. Dolazi i Deda Mraz koji će deliti paketiće deci u nedelju na trgu.