Konkurs Fondacije Ana i Vlade Divac

S.Mihajlovic Pre: 11 sati Nema komentara

Šid – Posle uspešno realizovanih 18 projekata u opštinama Šid, Subotica i Preševo, Fondacija Ana i Vlade Divac je objavila konkurs za najbolje projekte neformalnih grupa građana i organizacija koji unapređuju kvalitet života i rešavaju probleme lokalnog stanovništva u opštini Šid. Neformalne grupe će biti u mogućnosti da dobiju do 200.000 dinara, a udruženja i fondacije do 700.000 dinara za realizaciju projekata. Fondacija Ana i Vlade Divac će podržati najbolje projekte neformalnih grupa i organizacija civilnog društva koje unapređuju kvalitet života i rešavaju probleme lokalnog stanovništva u opštinama Šid, Sombor i Obrenovac, a posebno one projekte koji se realizuju u ruralnim sredinama, stvaraju prostor za zajedničke aktivnosti migranata i lokalnog stanovništva, u realizaciju uključuju veliki broj ljudi i koji stvaraju najveći benefit za lokalnu zajednicu u oblasti kulture, obrazovanja, zdravlja, sporta, bezbednosti, ekologije i drugih oblasti.