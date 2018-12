Dežurstva u Domu zdravlja Sremska Mitrovca

S.Djakovic Pre: 13 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica -U Doma zdravlja Sremska Mitrovica, za predstojeće praznike, radiće Treća zdravstvena stanica (Dispanzer na Savi) 1. 2.i 7 januara od 7 do 20 časova.Zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece – Dečiji dispanzer Doma zdravlja 1. i 2. januara,kao i 7.januara od 7 do 20 časova.Stomatološka zdravstvena zaštita u vreme praznika radiće sa pacijentima od 7 do 14 časova,a Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pruža zdravstvene usluge 24 časa dnevno.