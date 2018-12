26.Sremski svinjokolj

Sofija Belotić Pre: 14 sati Nema komentara

Voganj- U rumskom selu Voganj proteklog vikenda održan je „Sremski svinjokolj“ i to po 26.put, u organizaciji Mesne zajednice Voganj, pod pokroviteljstvom i uz finansijsku podršku Opštine Ruma. Kao i do sada, u centru sela nadmetale su se domaće i ekipe iz okolnih sela, Šašinaca, Bešenova i Stejanovaca, ko će brže, kvalitetnije i obimnije obaviti svinjokolj, pripremiti proizvode od svinjskog mesa, a na kraju i prodati posetiocima koju kilu svežeg mesa, kobasica i ostalih mrsnih đakonija. Žiri je ocenjivao najbolje, a pre degustacije, posao je prvo morala da obavi veterinarska stanica, kako bi svi bili sigurni da je meso nezaraženo trihinelom. A kako je sve bilo u najboljem redu, i ove prve subote u decembru, za Voganjce i goste bio je to praznik ukusa.