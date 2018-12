Prekid u isporuci toplotne energije

S.Djakovic Pre: 19 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica- Zbog sanacije magistralnog vrelovoda, na deonici kod Spomen groblja u Sremskoj Mitrovici, 1.decembra od 6 do 14 časova biće obustavljena isporuka toplotne energije svih korisnika priključenih na daljinski sistem grejanja, a to su ulice: Jovana Cvijića, Cvetna, Save Kovačevića, Jupiterova, Ratarska, Maksima Gorkog, Školska, Vase Stajića, kao i naselja Orao i Matije Huđi. Korisnici koji su priključeni na lokalne kotlarnice u naseljima Stari Most, Stevan Sremac i kod Kazneno popravnog doma imaće urednu isporuku toplotne energije.

Ukoliko tokom izvođenja radova nastupe okolnosti od uticaja na produžetak vremena obustave isporuke toplotne energije, korisnici će biti blagovremeno obavešteni.