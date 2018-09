Žena za koju ne postoje granice

Sremske Novine Pre: 19 sati Nema komentara

Irena Lazanski radi kao drugi vozač u posadi kamiona i hladnjače na međunarodnim turama. Ne žali se na uslove rada, jer je ostvarila svoj san i radi posao koji voli

Piše: S.Đaković

Kada su se žene u Nemačkoj predvođene Klarom Cetkin i Rozom Luksemburg borile za prava svih žena pre malo više od jednog veka, nisu ni slutile da će se i sada u 21. veku morati da bore za svoja egzistencijalna prava i za bolji položaj u društvu – pre svega to se odnosi na mogućnost da rade i zarađuju, da imaju bolju egzistenciju. Irena Lazanski iz Sremske Mitrovice se izborila da radi, a radi uslovno rečeno “muški” posao – vozi kamion i taj posao veoma voli.

Irena radi kao drugi vozač u posadi kamiona i hladnjače na međunarodnim turama. Ne žali se na uslove rada, jer je ostvarila svoj san i radi posao koji voli. Ona je majka srednjoškolke i po mnogo čemu je neobična mlada žena – građevnski tehničar po struci koji taj posao nikada u životu nije radila, ali je zato radila sve i svašta da bi se izborila za život svoje porodice. Bila je radnica u menjačnici, prodavačica, konobarisala je i najzad dočekala da radi posao koji voli i koji joj leži.

Njene ture su duge po nekoliko hiljada kilometara, kreću od Sremske Mitrovice preko Italije do Španije pa i do Portugalije ili Francuske. Ona je drugi vozač u posadi teretnog kamiona za prevoz voća, povrća, mesa, a njen “stariji kolega” za volanom je – njen suprug. Prvo se kao kamiondžija, pre četiri pet godine, zaposlio suprug, a onda mu se pridružila i Irena. Za posao vozača kamiona je prošla sve neophodne obuke i dobila sve papire. Kada krene na put, Irena je van kuće 10 do 15 dana, a sa ćerkom srednjoškolkom je Irenina mama koja je porodici Lazanski dragocena pomoć i olakšava im boravak na putevima.

– Imala sam priliku da i ranije vozim kamione, jedva sam čekala da krenem, imala sam malo i treme, jer trebalo upoznati i voziti veliki kamion. To je bilo tek u vreme kada je ćerka pošla u srednju školu, ranije je nismo hteli da je ostavimo. Sad je ona srednjoškolka i ja sam odlučila da ostvarim svoju veliku želju- priča Irena Lazanski.

Krenula je na obuku, ali nedugo posle toga saznala je da je ozbiljno bolesna, pa je morala da prekine obuku, da ide na terapije… No, čim je sa terapijama završila, čim je prošla lekarske kontrole i dobila pozitivne potvrde, nastavila je sa obukom, ispolagala je ispite, položila vožnju i dobila dozvolu vozača “C” kategorija.

Život vozača kamiona na međunarodnim turama nije lak, ali za ovu mladu ženu je zanimljiv. Zato ga je i odabrala.

Projekat „Hiljadu lica naše žene“ sufinansiran je iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Stavovi izneti u ovom medijskoj projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.