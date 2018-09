Sofija Belotić Pre: 6 sati Nema komentara

Ruma- Rekordan rod kukuruza nije zaobišao ni rumsku opštinu. Ova kultura ne teritoriji rumske opštine zasejana je na oko 20.000 hektara zemljišta, podaci su Poljoprivredne stručne službe u Rumi, a do sada je skinut rod sa oko 30% parcela, kaže Goran Drobnjak, iz službe.

– Vremenski uslovi su uticali na to da ova godina bude izuzetno povoljna za kukuruz i to godina kakva se ne pamti. Očekivani prinos ove godine je oko 10 tona zrna po hektaru, a na pojedinim parcelama prinos će biti i preko 12 tona. U klipu se skidaju svi hibridi, dok poljoprivrednci u zrnu skidaju hibride ranije sorte zrenja. Nivo vlage je optimalan za skidanje useva žutog zrna, a ako vremenske prilike budu stabilne, žetva će biti gotova do početka oktobra, kaže Goran Drobnjak. O ceni više govore poljoprivrednici, koji se sa jedne strane raduju visokim prinosima, ali sa druge, upravo zbog dobrog roda ne veruju da će cena biti odgovarajuća. Među njima je i Stojan Keskenović iz Stejanovaca, koji je ove godine posejao 13 jutara kukuruza. Berba je počela, a očekivanja su da će prinos sa njegovih parcela biti pet do šest tona po jutru.

– Cena prošle godine je bila oko 15 dinara za kilu u zrnu. Ove godine će verovatno biti manja, možda 14 dinara s obzirom na to da je rodilo dobro. To je jako malo za pokrivanje troškova proizvodnje. U svakom slučaju, kakva god da je cena, kukuruz moram sejati, jer ću sa proširenjem stočarske prooizvodnje imati oko 150 grla svinja, a zna se da isplativosti nema ako nemaš svoju hranu, objašnjava Keskenović.