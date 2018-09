Odlični rezultati u prvim godinama postojanja

Sremske Novine Pre: 2 sata Nema komentara

Rumljani su se našli na neočekivano visokoj trećoj poziciji iza prvoplasiranog beogradskog „Rada“ i drugoplasirane ekipe „Dinamo“ Pančevo. Pioniri su čak delili drugo i treće mesto sa “Partizanom”

Piše: S.Belotić

Ragbi klub “Panonija” Ruma postoji nešto manje od dve godine, a od ove jeseni krenuli su u treću sezonu u svojoj ligi. Mlad klub, koji je napokon svoje msto našao na stanionu FK “Fruška gora” u Rumi već je iznedrio i jedng reprezentativca Srbije u ragbiju, koji je početkom septembra za našu reprezentaciju branio boje Srbije na evropskom kupu za mlade u Mađarskoj. U protekloj sezoni, Panonci su zauzeli treće mesto na KUP-u Srbije za kadete.

- Za manje od dve godine rada ostvarili smo veliki uspeh, a to je treće mesto na Kupu Srbije za kadete, čiji se finalni meč igrao kod nas u Rumi. Posle godinu dana igre, ova ekipa je ostvarila sjajan rezultat, a to su pohvalili svi, uključujući i selektora reprezentacije Srbije i treneri drugih klubova, pa očekujemo ako ovako nastavimo i borbu za prvo i drugo mesto. Rumljani su se našli na neočekivano visokoj trećoj poziciji iza prvoplasiranog beogradskog „Rada“ i drugoplasirane ekipe „Dinamo“ Pančevo. Pioniri su čak delili drugo i treće mesto sa “Partizanom”. Pančevo je veoma jak centar kada je ovaj za nas neobičan sport u pitanju, a u Beogradu postoji nekoliko jakih klubova poput „Crvene Zvezde“, „Partizana“ i „Rada“. Od ove sezone Ilija Negovanović brani boje Srbije u juniorskoj reprezentaciji, a u užem izboru su još četiri momka koja su krenula na pripreme za reprezentaciju Srbije do 17 godina. Oni bi mogli nastupiti za Srbiju na Evropskom prvenstvu u martu 2019.godine, rekao je Marijo Kržić, sekretar Ragbi kluba „Panonija“ Ruma i član Upravnog odbora Ragbi saveza Srbije.

– Ja sam se u ragbiju našao pre godinu i po dana, posle fudbala i boksa. U ragbiju postoji i lopta i obaranje, pa sam povezao loptu i boks. Ipak, ovde lopta ide nazad, kao i igrači, koji potom probijaju napred. Ja sad idem u juniorsku reprezentaciju Srbije, nadam se da ću posle osamnaeste godine imati priliku da igram za seniorsku reprezentaciju, kaže Đorđe Novaković, kapiten „Panonije“.

- U ragbi sam ušao pre tačno godinu dana, tu su me pozvali drugovi. Nekada sam malo igrao fudbal i to mi nije baš najbolje išlo, ali ovde sam se našao. Ne propuštam treninge, zato sam verovatno i uspeo da se probijem i do reprezentacije, dodaje Ilija Negovanović.

– Želimo da na terenu bude što više publike, da se populariše sport, da kada deca razmišljaju o odabiru sporta kojim će da se bave, jedna od opcija bude i ragbi. Očekujemo sponzore, jer bez njih nema ni kvalitetnog sporta. Još uvek nismo ispunili uslov za konkurisanje za sredstva, pošto postojimo manje od dve godine, ali nadamo se da će biti još dobrih rezultata sa kojima ćemo moći da stanemo pred sponzore i donatore, govori Marijo Kržić.

A kako je ragbi britanski sport, humanitarna organizacija velških vatrogasaca, koji godinama pomažu našu zemlju, „Blazing to Serbia“, prošle godine donirala je „Panoniji“ ragbi opremu.

Priča o osnivanju kluba potekla je pre par godina kada su predstavnici Ragbi saveza Srbije krenuli u akciju promocije ragbija po Srbiji. Ciljano su došli do Rume, sadašnje predsednice kluba Džuls Kovačević, koja je i kopredsednik Beogradskog kluba stranih posetilaca u Srbiji, inače Britanka koja trinaest godina živi u Rumi i član je rumskog Rotari kluba. To je izneto kao jedna od ideja, koju su Rotarijanci prihvatili, kako bi učestvovali u osnivanju sportskog kluba, koji je pored toga i veoma zanimljiv i nesvakidašnji. Inače, prva reprezentacija koja je u istoriji branila boje Srbije bila je ragbi reprezentacija, a ove godine obleženo je 100 godina ragbija u Srbiji. U poslednjih godinu dana ekipu trenira trener iz ekipe “Rada” iz Beograda, Stevan Ilijašević, trenutno i sekretar Ragbi saveza Srbije, prvaka države, a uz njega je stasao i Željko Terzin, nekadašnji ragbista novosadske „Vojvodine“.

Projekat „Sport – karika koja nedostaje“ sufinansira se iz budžeta Opštine Ruma.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.