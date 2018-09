Četiri filma o Velikom ratu

S.Djakovic Pre: 5 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica -Povodom obeležavanja stogodišnjice kraja Velikog rata, Francuski institut u Srbiji i Centar za kulturu „Sirmiumart” organizuje projekcije filmova iz Ciklusa „Veliki rat” koji nudi različite perspektive o svakodnevnom životu i životu na frontu ljudi koji su živeli u to zlo doba. U periodu od 8. do 12. oktobra 2018. godine, u Art klubu Centra za kulturu„Sirmiumart”, biće prikazana četiri filma. Bave se epohom koja je zauvek izmenila tok čovečanstva, a snimljeni su u rasponu od trideset godina. To su „Čuvarke”, „Istočni front, zaboravljeni front”, „Život i ništa drugo” i „Kapetan Konan”.