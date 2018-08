Zatvaranje Glavne ulice

Sofija Belotić Pre: 7 sati Nema komentara

Ruma- Od srede 8. avgusta deo Glavne ulice, i to od Železničke ulice do Trga oslobođenja, biće zatvoren za saobraćaj. Mehanizacija angažovana na rekonstrukciji Glavne ulice prelazi na drugu stranu i izvodiće radove na trotoaru i parkinzima i to u delu ulice od OŠ „Zmaj Jova Jovanović“ pa sve do semafora na Gradskom trgu. Zbog ovih radova biće sužen kolovoz, stoga je neophodno zatvoriti deo Glavne ulice za saobraćaj. Prema planiranoj dinamici radova ulica će biti zatvorena za saobraćaj do kraja avgusta. Radovi u navedenom vremenskom periodu će biti propisno obeleženi odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.