Pripreme arapskih sportista

Ruma – Ovih dana arapske sportske selekcije ponovo su odabrale Rumu za pripreme svojih sportista. U rumskom hotelu borave rukometaši nacionalne selekcije Kuvajta do 19 godina i mladi fudbaleri iz kluba „Sharijah“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nacionalna rukometna selekcija Kuvajta do 19 godina sa stručnim timom se priprema u Sportskom centru, a u Rumi borave 13 dana, nakon čega će još nekoliko dana provesti u Beogradu. Druga arapska selekcija mladih fudbalera svoje treninge i prijateljske utakmice igra na stadionu Slovena u Rumi. U pitanju su pripreme Fudbalskog kluba „Sharijah“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, i to timovi dečaka starosti do 15 i do 16 godina.