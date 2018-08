G. Majstorović Pre: 16 sati Nema komentara

Inđija – U prostorijama Agencije za ruralni razvoj opštine Inđija danas će biti potpisano 39 ugovora sa individualnim poljoprivrednicima koji se bave stočarstvom, a odnose se na povraćaj sredstava za veštačko osemenjavanje priplodnih grla stoke za period od 15.11. 2017. godine do 31.05. ove godine. Za drugi krug koji obuhvata period od 01.06. do 31.10. 2018. godine, zahtevi će se predavati od 15. septembra do 15.novembra tekuće godine.