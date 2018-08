S.Mihajlovic Pre: 6 sati Nema komentara

Šid – Iz Javno komunalnog preduzeća “Vodovod” Šid obaveštavaju građane da će zbog izuzetno visokih temperatura i velike potrošnje vode u narednom periodu doći do rekstrikcije u vodosnabdevanju, u celoj šidskoj opštini. Isključenja vode planirana su radnim danima od 23,30 do 5 časova ujutro, a vikendom od 23,30 do 6,30 časova.