Očekuje se odličan rod soje

Stručnjaci kažu da je ova godina rodna, kada je soja u pitanju, a ovoj kulturi pogodovale su kiše tokom jula i avgusta meseca

Piše: S.Belotić

Žetva soje na sremskim poljima očekuje se krajem avgusta, eventualno početkom septembra, kažu poljoprivrednici i stručnjaci, što će zavisiti od vremenskih prilika u drugoj polovini avgusta. Zrno je trenutno u fazi nalivanja, a kako struka kaže, ovo će možda biti rekordna godina za soju, s obzirom na to da su joj vremenske prilike pogodovale, za razliku od roda pšenice, koju su oštetile padavine u vreme žetve. Na teritoriji rumske opštine soja je zasejana na površini od oko 4.000 hektara. Prošlogodišnji prinos je omanuo i iznosio je oko dve tone po hektaru, a višegodišnji prosek je, prema rečima agronoma iz Poljoprivredne stručne službe u Rumi, prinos od 2,3 tone po hektaru.

Jova Matić, poljoprivrednik iz Vognja soju će skidati krajem avgusta, možda čak i početkom septembra. Ovu kulturu posejao je na oko pet hektara i prilično je zadovoljan stanjem useva.

- Soja je u fantastičnom stanju. Jedina godina koju pamtimo kao ovako dobru je 1999. Od tada do danas nismo mogli očekivati ovoliki prinos. Ima nešto travice između, ali takva je godina, nju ćemo verovatno morati ići da malo isečemo. Nije to mnogo, ali je ipak bolje da se trava skloni pre žetve. Prošle godine sam imao prinos nekih 16 „meteri“ po jutru, a ove godine računam preko 27-28, možda i do 30. Soju sam sejao sredinom aprila, predusev je bio kukuruz. Posle sejanja, a pre nicanja bilo je prskanja, u prvom trolistu sa priskao harmoni dinamom, posle sam ponovio za nedelju dana. Skidaćemo je krajem avgusta, moguće i početkom septembra, što će zavisiti od toga kakav će biti drgi deo avgusta, pa ćemo na tu zemlju posle sejati pšenicu. Naravno, uslediće priprema zemljišta, rekao je Jova Matić iz Vognja.

Borivoj Slepčević iz Buđanovaca soju je posejao na daleko većoj površini, tačnije na 28 jutara zemlje. I kod njega predusev je bio kukuruz, koji će se ponovo naći na istoj njivi, posle žetve.

– Videćemo kakva će godina biti, ništa se ne zna dok se ne ovrši. Sada daje dobre rezultate. Prošle godine sam imao dosta dobar prinos, 12 meteri po jutru, i tada je to bilo dobro, a imali su ljudi po 200 – 300 kila. Vode je bilo tokom zadnja dva meseca. Posejao sam je u optimalnom roku, početkom aprila, pre kukuruza. Primenio sam svu agrotehniku, a bolesti nije bilo, koristio sam francusko seme. Krajem avgusta, početkom septembra idemo u žetvu, zavisi od vremena. Prošle godine je cena bila do 50 dinara po kilogramu. Sada ako rodi, neće biti više od 32 do 33 dinara, kao i suncokret. Prošle godine je bio 37 dinara, ove godine neće biti tolika cena.

-Ovo je specifična godina sa dosta padavina. To je znatno uticalo na stabljiku biljke, tako da je ona veoma visoka. Na bilju se primećuje puno mahuna, a neke sorte još i sada cvetaju. Verovatno će kod nekih sorti biti i neujednačeno zrenje. To može dovesti do izvesnih prblema u žetvi. Kod određenog broja sorti iz druge grupe zrenja, odnosno kod kasnijih sorti, možda bude potrebno vršiti desikaciju preparatom Regalon, da bi soja što pre sazrela. Na nekim biljkama se primećuje pojava bolesti, odnosno sklerocinija. Inače, kod većine sorti soja je u fazi nalivanja zrna. Soja je biljka kojoj je voda neophodna, naročito u julu i avgustu, tako da je ova godina po tom pitanju zadovoljavajuća, pa su i očekivanja da će prinos biti veoma dobar, možda čak i do 4 tone po hektaru, rekao je Jovan Krompić, direktor Poljoprivredne stručne službe Ruma.