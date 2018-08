Mali klub sa velikim rezultatima

Sremske Novine Pre: 38 minuta Nema komentara

Boćarski klub “Dalmatinac” ima oko 30 redovnih aktivnih članova, teniraju na svom terenu u Rumi, nedeljom uglavnom igraju utakmice, učesnici su mnogobrojnih turnira i domaćini brojnih domaćih i međunarodnih takmičenja

Piše: S.Belotić

Boćarski klub “Dalmatinac” Ruma postoji 30 godina i primer je kako mali klub iz IV kategorije sporta u Rumu donosi velika međunarodna odličja. Njegov predsednik je Rada Kljajić, rodom Dalmatinac, gde je ovaj sport značajan kao kod nas fudbal. Devedestih godina boćanje je počelo organizovano da se igra u Srbiji. I ranije se boćalo u Srbiji, u Rumi se šezdesetih godina igralo na više lokacija, ali organizovano od 1987.godine osnivanjem kluba “Dalmatinac” koji je jedan od najstarijih u našoj zemlji, kaže Kljajić.

– Kako su u Rumi mnogi imali neka udruženja, tako se i nas par dosetilo da osnujemo udruženje za boćanje, da nas podseća malo na naš kraj. Dali smo mu ime “Dalmatinac”, iako trenutno u njemu nema nijedan član koji je rodom iz Dalmacije, osim mene. Inače, što se tiče boćanja, u Srbiji niko nema bolje uslove od nas u Rumi. Teren na uglu Sremske i Ticanove ulice je osvetljen reflektorima. Treba nam još krov, tako da ovih dana gledamo da dobijemo saglasnosti od opštine, a sami ćemo konkurisati gde bude moglo da obezbedimo sredstva za tu investiciju. To bi bio prvi pokriveni teren u Srbiji i tada bi imali još bolje uslove za treninge i takmičenja po svim vremenskim prilikama, rekao je Kljajić.

Ovo je uspešan klub, organizator brojnih međunarodnih takmičenja na svom terenu, ali i klub koji je rasadnik talentovanih boćara. Ovo je jedini klub u Srbiji čiji članovi imaju zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u boćanju, 2014. i 2015. godine, a to su Nataša Antonjak i Ivana Sajić.

– One su bile naše članice, sada završavaju studije u Beogradu. One imaju stipednije od države, kao zaslužni sportisti. Na žalost, mi nismo u kategoriji olimpijskih sportova, spadamo u četvrtu kategoriju, a sad bi trebalo da pređemo u treću. Očekivanja su i da će boćanje ući u kategoriju olimpijskog sporta na Olimpijadi u Parizu 2024.godine. Tada će naši sportisti sa svetskim, evropskim i olimpijskim medaljama moći da ostvare i nacionalno priznjane. Ovo je sport koji donosi daleko veće rezultate Rumi i našoj zemlji. Mi boćari smo osvajači zlata i mediteranskim igrama, i do ove godine smo bili jedini Rumljani sa zlatom sa mediteranskih igara koje su pod okriljem Olimpijskog komiteta. Natašu Antonjak su dočekali ljudi iz Olimpijskog komiteta. To je mali sport, ali veliki su rezultati i zato smatram da ga treba razvijati i podržavati, dodao je Rade Kljajić.

– Boćanje je mediteranski sport. Kažu da potiče iz još iz Egipta, a danas je najrazvijeniji u Francuskoj i Italiji. Oni su vodeći u tom sportu u svetu. Hrvatska i Slovenija brzo napreduje, a odmah za njima smo mi, pa za nama i zemqe bivše Jugoslavije. U 165 država u svetu se organizovano igra boćanje, objašnjava Kljajić.

Uskoro će i jedna predstavnica kluba “Dalmatinac” , Milica Kolundžija putovati u kineski Šangaj na svetsko prvenstvo kao srpska reprezentativka. To je još jedna prilika da se za Rumu čuje na velikim boćarskim takmičenjima i još jednom pruži prilika za unapređenje boćanja kod nas.

