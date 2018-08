Izmena režima saobraćaja u Sremskoj Mitrovici

S.Djakovic Pre: 8 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica – Menja se režim saobraćaja za vreme trajanja Međunarodnog festivala „SREM FOLK FEST“, u periodu od 11. do 15. avgusta od 19,30 do 23,00 časa. To znači da se privremeno zatvara : ulica Kralja Petra I od Uprave za trezor do zgrade Policijske uprave, deo Zanatlijske ulice i ulice Ribarska obala, deo ulice Vuka Karadžića, Trg Svetog Stefana, Žitni trg i izlaz iz Šećer sokaka na Trg Svetog Stefana. Menja se jednosmerni režim u ulici Svetla tako što će saobraćaj biti dozvoljen u smeru od Puškinove ulice ka keju. Saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce.Saobraćaj će se preusmeravati na alternativne pravce.

Izmene u režimu saobraćaja uslediće i zbog promocije latino muzike i koncerta “Salsa y punto benda” 17. avgusta. U centru grada, u periodu od 20 do 22 časa doći će do privremenog zatvaranja dela Zanatlijske ulice i ulice Ribarska obala, dela ulice Vuka Karadžića, Trga Svetog Stefana, Žitnog trga i izlaza iz Šećer sokaka na Trg Svetog Stefana. Promeniće se jednosmerni režim saobraćaja u ulici Svetla, tako što će saobraćaj biti dozvoljen u smeru od Puškinove ulice ka keju. U navedenom periodu biće preusmeravanja saobraćaja na alternativne pravce.