Smanjenje liste čekanja u rumskim vrtićima

Ruma – Kako bi se smanjile, ili u najboljem slučaju ukinule liste čekanja za upis rumske dece u vrtiće, u Opštini Ruma najavljuju opremanje novih objekata u gradu i u selima. U toku su radovi na izgradnji vrtića u Putincima, u objektu tamošnje osnovne škole, kapaciteta pedesetoro dece u dve grupe. Na taj način, kaže predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić, iz gradskih objekata biće povučena deca iz Putinaca, Žarkovca i Donjih Petrovaca. Osim toga, u planu je izmeštanje Javnog preduzeća “Parking i infrastruktura” iz sadašnjih prostorija u zgradi Lamela kod Doma zdravlja, kako bi se u pomenutom prostoru formiralo četiri do pet grupa za prihvat dece u Ustanovu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Poletarac”. Planovi su da se ova dva objekta, zajedno sa Centrom, gde je takođe u toku rekonstrukcija, privedu nameni do kraja avgusta, kako bi 130 mališana na čekanju moglo da se upiše u vrtić. Ovo su rešenja za ukidanje liste čekanja do izgradnje još jedne zgrade vrtića pri objektu “Kockica” u ulici Alekse Šantića u Rumi, rekao je predsednik rumske opštine.