Rumljanin osvojio bronzu na Mediteranskim igrama u Španiji

Sofija Belotić Pre: 12 sati Nema komentara

Ruma- Rumljanin Miloš Gladović, član tekvondo kluba „Zmaj“ iz Rume ostvario je do sada najveći uspeh u karijeri osvojivši bronzanu medalju za Srbiju na osamnaestim Mediteranskim igrama. Medalja u španskom gradu Taragona najveća je potvrda uspeha mladog Rumljanina, koji je i do sada ostvarivao zavidne rezultate na domaćoj i međunarodnoj tekvondo sceni.

-Zadovoljan sam svojim nastupom, iz borbe u borbu sam podizao nivo borbi i trudio se da nametnem svoj stil. U prvoj borbi sam ubedljivo pobedio Francuza i odlično započeo takmičenje. Druga borba sa Italijanom je bila neizvesna do samog kraja i ujedno i najteža jer je to bila borba za medalju, ali sam uspeo posle lošeg starta da se vratim u meč i pobedim. U polufinalu sam izgubio od Portugalca na zlatni bod, zadovoljan sam svojim nastupom, ali opet ostaje žal za pobedom jer su nijanse odredile pobednika i bio sam blizu pobede. U narednom periodu ću raditi na greškama, trudiću se da popravim što nije bilo dobro i očekujem još bolji rezultat na sledećem takmičenju, rekao je Gladović.