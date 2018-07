Rekonstrukcija Glavne ulice po planu

Sofija Belotić Pre: 4 sata Nema komentara

Ruma – Pre nešto više od mesec dana počeo je najveći infrastrukturni projekat na teritoriji rumske opštine, a to je rekonstrukcija Glavne ulice od Zmaj Jovine škole do stare zgrade opštine kod Malog parka. Ako se uzmu u obzir nepovoljni vremenski uslovi, izvođači radova i predstavnici Opštine Ruma zadovoljni su dinamikom izvođenja radova, rekao je predsednik opštine Slađan Mančić, posebno što je odlučeno da se ide na sporiju varijantu, a to je da se ulica ne zatvara za saobraćaj, osim kad to bude bilo neophodno.

-Zatvaraju se samo oni delovi ulice u kojima se trenutno radi, a radovi idu dosta dobro. Leva strana Glavne ulice, od Zmaj Jovine škole prema centru će vrlo brzo početi da se popločvaa behatonom i ivičnjacima. Podzemne instalacije su završene. Jedini zastoj će biti kada se bude radio sam kolovoz, ali do toga ima još vremena, pre nego što se urade obe strane trotara, parking i zelene površine. A kada se dođe do rekonstrukcije samog kolovoza, to je već finiš posla. Svi delovi su obezbeđeni zaštitnom ogradom, idemo etapu po etapu, a rok je 1.decembar, s tim što ćemo možda sve završiti i ranije, rekao je Mančić.