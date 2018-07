Povoljnije kupanje u drugom delu sezone

Sofija Belotić Pre: 6 sati Nema komentara

Ruma- Kako su se tek krajem jula stabilizovale vremenske prilike i kupači u većem broju posećuju rumski bazen, iz uprave poručuju da će tokom avgusta i septembra važiti i polusezonske ulaznice. Preostalih mesec i po dana kupanja na bazenu za odraslu osobu sa polusezonskom kartom košta 3.200 dinara. Za đake, studente i penzionere cena je 2.200 dinara, a za decu starosti od sedam do dvanaest godina 1.200 dinara. Polusezonski paket za jednu odraslu osobu i jedno dete košta 4.000 dinara, 7.000 dinara za dvoje odraslih i dvoje dece, dok je sindikalna karta za minimum 15 osoba 2.500 dinara. Polusezonske ulaznice važe od 1.avgusta 2018.g. do kraja kupališne sezone 2018, odnosno do sredine septembra.