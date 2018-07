Podela penzionerskih kartica u Sremu

S.Djakovic Pre: 2 sata Nema komentara

Sremska Mitrovica – U Sremu je u toku podela penzionerskih kartica koje su potvrda o statusu pojedinca, a na osnovu njih će penzioneri moći da ostvare i eventualno različite povoljnosti i popuste u prodavnicama i uslužnim delatnostima. U Filijali Fonda penziono – invalidskog osiguranja Sremska Mitrovica stiglo je 16.000 kartica za penzionere u ovom gradu koje se dele svaki radni dan od 8 do 15 časova u ovoj filijali. Još oko 40.000 kartica stiglo je za penzionere u drugim opštinama Srema i biće deljene u centrima opština, osim u Irigu gde PIO nema svoje prostorije pa će se to učiniti u Udruženju penzionera Iriga. Iriškim penzionerima kartice će biti deljene od 30. jula do 3. avgusta.