Opština sufinansira uređenje fasada na stambenim zgradama

Sofija Belotić Pre: 6 sati

Ruma – Na sednici Opštinskog veća u Rumi usvojen je Predlog odluke sufinansiranju uređenja fasada i poboljšanja energetske efikasnosti objekata kolektivnog stanovanja u Rumi. Opština će sufinansirati uređenje fasada i izolacije stambenih zgrada i to u isnosu od dve trećine troška, dok će preostalu trećinu finansirati stanari zgrade koji se dogovore da realizuju ovu investiciju. To praktično znači da će na svaki dinar koji ulože stanari, opština uložiti dva, rekao je predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić.

– Mi ćemo finansirati dve trećine vrednosti radova, a skupštine stanara bi trebalo da učestvuju sa jednom trećinom. To je nešto što mislimo da bi zadovoljilo i te ljude koji stanuju u zgradama, a sa druge strane naš grad, posebno u centru, dobio bi lepši izgled. Mislim da bi se onda kompletan centar grada, sa uređenjem Glavne ulice uz Gradski trg utopio u jednu novu sliku Rume, rekao je Mančić.

S tim u vezi, predsednik opštine je pozvao sve skupštine stanara sa teritorije Rume, koje imaju uređene statuse stambenih zajednica, da se obrate opštini radi dogovora oko uređenja fasada. Poziv na dogovor važi za sve stambene zajednice, ne samo za one u centru grada, naglasio je Mančić. Letnji period kada se radovi ne izvode je vreme za dogovore, a konkretno uređenje fasada moglo bi da počne krajem avgusta i trajalo bi do novembra.