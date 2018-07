Letnje kreativne radionice u Sremskoj Mitrovici

S.Djakovic Pre: 5 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica-Biblioteka “Gligorije Vozarović” organizuje od 16. jula do 16. avgusta, letnje kreativne radionice koje su namenjene deci uzrasta od pet do 14 godina, a održavaće se od 10 sati utorkom ,sredom, četvrtkom i petkom. Deca od pet do devet godina moći će da pohađaju radionice ponedeljkom i utorkom od 10 sati. a stariji uzrasta od devet do četrnaest godina sredom i četvrtkom od 10 sati. Mališane očekuju crtanje, modelovanje, kreiranje, razne igre i igrice.Sve što je potrebno da donesu jesu osmeh i dobra volja.