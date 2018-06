Registracija stambenih zajednica

Sofija Belotić Pre: 3 sata Nema komentara

Ruma – U Odeljenju za urbanizam i građenje Opštine Ruma apeluju na sve stanare u stambenim zgradama koji to do sad nisu učinili da dogovorom izaberu upravnike, što je i zakonska obaveza, kako Odeljenje ne bi bilo prinuđeno da u tim zajednicama postavlja prinudne upravnike. Do prošle nedelje podneto je 137 zahteva za registraciju stambenih zajednica na teritoriji Opštine Ruma. Od tog broja, njjih 125 je već registrovano, a preostalih 12 je u postupku registracije, saznajemo u Odeljenju za urbanizam i građenje. Kako su neke stambene zajednice registrovane kao stambene zajednice za više ulaza jedne stambene zgrade, broj ulaza zgrada sa registrovanim stambenim zajednicama je sigurno veći od 125. Svakim danom pristižu novi zahtevi, pa se očekuje da će se čitav postupak brzo okončati. U 12 predmeta koji su u radu, najčešće se čeka da se u adresnom registru ažurira adresa ulaza stambene zajednice i da se i u tim predmetima okonča postupak registracije, kaže Tanja Drobac, šef Odeljenja za urbanizam i građenje.