Raspisan Javni poziv za dodelu sportskih stipendija

Sofija Belotić Pre: 4 sata Nema komentara

Ruma – Opština Ruma raspisala je Javni poziv za dodelu 10 stipendija za najuspešnije sportiste sa svoje teritorije, koji su u toku 2017.godine ostvarili značajne sportske rezultate u kategoriji pojedinačnog ili ekipnog olimpijskog sporta. Stipendije se dodeljuju za period od 10 meseci u iznosu od po 8.400 dinara, obezbeđenih iz opštinskog budžeta. Na konkursu mogu učestvovati kadeti, juniori ili seniori koji su učestvovali na svetskom prvenstvu i ostvarili plasman od prvog do desetog mesta, učestvovali na evropskom prvenstvu i ostvarili plasman od prvog do osmog mesta, učestvovali na balkanskom prvenstvu i osvojili medalju, odnosno ostvarili plasman od prvog do trećeg mesta, a isti uslov važi i za one koji su isti rezultat ostvarili na republičkom prvenstvu i oni koji su nastupili za reprezentaciju Republike Srbije. Rok za podnošenje prijava je od 20.6.2018. do 4.7.2018. godine.