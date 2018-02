VIDEO PRILOG – Dodela prizanja Sremskih novina najboljim sportistima

Sremske Novine Pre: 8 sati Nema komentara

Nagrade najboljim sportistima, trenerima, školama i sportskim kolektivima Srema izabranim u anketi „Sremskih“ dodeljene su u petak, drugog februara, u restoranu Hotela „Srem“ u Sremskoj Mitrovici.

Kako je tom prilikom istakao prvi čovek naše kuće Dragan Đorđević, sportisti su bili i ostali jedni od najboljih reprezenata Srema, a dodela nagrada najuspešnijima dokaz je zahvalnosti za sve što su pružili na sportskim borilištima u zemlji i inostranstvu.

– Želim da čestitam svim sportistima koji su u protekloj godini ostvarili zapažene rezultate i za njih dobili priznanje koje „Sremske novine“ u kontinuitetu dodeljuju već 58 godina, a čiji su nosioci bili zaista vrhunski sportisti, među kojima su i oni koji su ostavili neizbrisiv trag kako na domaćoj tako i na međunarodnoj sceni, nastupajući za svoje klube, ali i za nacionalni tim. Cilj naše kuće je da doprinesemo promociji ljudi koji su svojim radom, trudom i znojem ostvarili velike uspehe, da ih nagradimo i pokažemo da se radom mogu postići svi zacrtani ciljevi, rekao je Đorđević.

Najbolji sportista Srema u 2017. godini u kategoriji seniora, prema odluci žirija u sastavu Sava Lovčanin, Dragan Bursać, Živko Radivojević i Stevo Lapčević i ove godine je kajakaš mitrovačkog Vala i nacionalnog tima, Marko Tomićević osvajač zlata na prvenstvu Sveta u disciplini K2 na 1000 metara. U njegovo ime, nagradu je iz ruku prvog čoveka naše kuće primila Markova klubska koleginica Marija Dostanić.

Najbolji junior je još jedan kajkaš Vala Bojan Zdelar osvajač drugog mesta na svetskom prvenstvu u disciplini K1 500 metara, trećeg mesta na evropskom šampionatu i dva prva mesta na takmičenju olimpijskih nada. Nagradu najboljem junioru uručio je direktor makretinga „Sremskih novina“ Zlatko Zrilić.

– Meni lično i mom klubu ova nagrada zaista puno znači. Ona je potvrda da smo radili dobro, da smo zacrtane ciljeve u značajnoj meri ostvarili, ali u isto vreme, ona je i podstrek za takmičenja koja dolaze. Ukazanu čast treba opravdati, jer nije mala stvar biti najbolji junior u čitavom Sremu. Zahvalan sam „Sremskim novinama“ što prate rad Vala, ali i drugih klubova kojima je svaki vid podrške preko potreban, rekao je Zdelar.

Kajak klub Val je, zahvaljujući vrhunskim ostvarenjima svojih takmičara poneo titulu najboljeg sportskog kolektiva, dok je strateg mitrovačkih kajakaša Nenad Kosijer proglašen za najboljeg trenera. U njegovo ime, iz ruku glavnog i odgovornog urednika „Sremskih“ Živana Negovanovića nagradu je primio Igor Došen trener mlađih kategorija u Valu koji je tom prilikom naglasio da ovaj klub ima ozbiljne planove za godinu koja je pred nama.

- Prošla godina nam je bila jedna od najuspešniji u istoriji kluba. Imamo vicešampiona sveta, šampiona Evrope, odlične mlade kajakaše koji su već pokazali koliko vrede, kao i one pred kojima je vreme. Kajak klub Val je mitrovački brend i mi ćemo se truditi da tako i ostane. Na to nas obavezuju priznanja koja smo dobili od „Sremskih“ do sada, rezultati generacija kajakaša koji su branili boje Vala do sada, ali i očekivanja Mitrovčana koji su navikli da u naš grad donosimo najsjajnija odličja sa svih takmičenja na kojima se pojavljujemo, naglasio je Došen.

U školskom sportu, prvo mesto zauzela je Gimnazija „Branko Radičević“ iz Stare Pazove, a pored spomenutih, na listi su se našli i Nikola VUković, Dragana Tomašević, Ana Bajić, Marija Vučenović, Slađana Erić, Marija Dostanić, Ognjen Stojanović, Katarina Maricki, Sofija Žak, Jovo Caković, Danilo Krtinić, Borko Krstić i drugi najbolji sremski sportisti.