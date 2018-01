Nikola Đuričko gostuje u Sremskoj Mitrovici

Sremske Novine Pre: 11 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica – U četvrtak, 8. februara, u 20 časova, na velikoj sceni Pozorišta “Dobrica Milutinović”, biće odigran stend ap šou “ Sve što ste oduvek hteli da znate o Džoniju, a niste smeli nikad da ga pitate“ “ u kojoj igra Nikola Đuričko, glumac Beogradskog dramskog pozorišta. „Kada sam napunio 40 godina jedna od rođendanskih odluka mi je bila da napravim moj stend – ap šou. Mnogo prijatelja mi je već savetovalo da to uradim, nadam se da nisu bili samo ljubazni. Devetog jula sam napunio 43. Šta se desilo i zašto mi je bilo potrebno tri godine? Možda me je život malo pregazio? Znam pouzdano da sam materijal imao sve vreme spreman. Zanam, takođe da sam bio malo uplašen od nepoznatog. No kako god, ja nastupam! Poklon će biti vaš dolazak, poručuje poznati glumac.Cena ulaznice je 800 dinara, a rezervacije se mogu preuzeti do petka, 2. februara.