Luka Golubović prvi doplivao do časnog krsta

Sremska Mitrovica -Sedamnaestogodišnji Luka Golubović iz Sremske Mitrovice, učenik Mitrovačke gimnazije, prvi je danas doplivao do časnog krsta u reci Savi. Njemu pripada zlatnik organizatora tradicionalnog 19. po redu plivanja do časnog krsta na Bogojavljenje. U jedinom sremskom gradu na ovoj manigestaciji učestvovalo je oko 90 plivača iz Srema, Vojvodine i Mačve, a medju njima i sedam žena. Najmladji učesnik je imao 11 , a najstariji preko 65 godina. Plivanju do časnog krsta prethodila je sveta liturgija u Maloj crkvi, koju je služio vladika sremski Vasilije, osvećenje i podela bogojavljenske vode mnogobrojnim okupljenim Mitrovčanima.