Nataši Dvoštanski prva nagrada

Učenica VI/4 razreda OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod” iz Ravnja Nataša Dvoštanski, osvojila je prvu nagradu na republičkom likovnom konkursu „Podržimo dojenje“, koji su raspisali Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica i Institut za javno Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Nataša je bila najbolja u kategoriji učenika od petog do osmog radzreda.

Nagradni likovni i literarni konkursi na temu „Podržimo dojenje” za decu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta u Republici Srbiji, raspisani su povodom obeležavanja Svetske nedelje dojenja 2017. godine.

Na konkurs su pristigla ukupno 202 rada od toga 174 likovna rada (102 iz predškolskih ustanova, 42 od prvog do četvrtog razreda i 30 od petog do osmog razreda osnovnih škola) i 28 literarnih radova (19 od prvog do četvrtog razreda i 9 od petog do osmog razreda osnovnih škola). Radovi su pristigli iz 13 okružnih instituta i zavoda (31 predškolske ustanove i 29 osnovnih škola).

U okviru svake kategorije izabrani su najbolji radovi.

Radove je ocenjivao žiri u sastavu: dr sc. Med. Jelena Gudelj Rakić, spec. higijene; VMS Zorka Zeba, diplomirani ekonomista – menadžer u zdravstvu; Tatjana Šljivar, dipl. istoričar umetnosti; dr sc. med. Katarina Boričić, spec. socijalne medicine i dr Mirjana Tošić, spec. socijalne medicine iz Centra za promociju zdravlja. Žiri je pregledao sve pristigle radove, napravio selekciju i uži izbor radova i potom odabrao najbolje radove u svakoj od pet kategorija.

U kategoriji likovnih radova učenika od V do VIII razreda, prvu nagradu je dobila Nataša Dvoštanski VI/4, OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod”, Ravnje – Sremska Mitrovica, dve ravnopravne druge nagrade dobili su Jovana Stojilković VIII/2, OŠ „Predrag Devedžić” , Vranjska Banja i Đorđe Kostandinov VII/1, OŠ „Predrag Devedžić”, Vranjska Banja, a treću nagradu Milica Stefanović, VI/3, OŠ „Branko Radičević”, Kruševac. U ovoj kategoriji pohvaljen je rad Dževaza Preljevića VIII/4, OŠ „Vuk Karadžić”, Novi Pazar.