Najbolji libero u državi

Sremske Novine

Ponikla u sportskoj porodici Aleksandra je najveći uspeh postigla kada je pre dve godine odabrana da bude član odbojške reprezentacije Srbije za Svetsko prvenstvo u Portoriku. Najveći lični uspeh – priznanje najboljeg libera u državi koje je dobila na Prvenstvu Srbije za juniore

Tekst: S.Đaković

Foto: Privatni album

Aleksandra Tadić ima samo 20 godina, a već 12 godina trenira sport, odnosno odbojku. Bila je juniorska reprezentativka Srbije na Svetskom prvenstvu u Portoriku i na Balkanijadi pre dve godine. Proglašena je za najboljeg libera u juniorskoj konkurenciji, a sada je odbojkašica Gradskog odbojkaškog kluba „Srem“.

Aleksandra trenira od drugog razreda osnovne škole, prvo u gradskoj Osnovnoj školi „Boško Palkovljević Pinki“, kod svog tadašnjeg nastavnika fizičkog, a kada je porodica Tadić iz objektivnih razloga odlučila da pređe da živi u porodičnu kuću u Laćarku, Aleksandra je išla u Osnovnu školu “ Triva Vitasović Lebarnik” i trenirala je kod nastavnika Srđana Šulaje. Treninzi u seoskoj školskoj sali joj ni najmanje nisu umanjili uspehe u odbojci , jer ova seoska škola ima stručne i tehničke uslove za rad sa dobrim sportistima.

Aleksandra je nakon završetka osnovne škole prešla u GOK “Srem Tempo”. Zbog izraženog talenta i karakteristika koji krase samo nadarene sportiste pa i nju ona je nastupala za pionirsku odbojkašku selekciju grada, njen klub se tada reorganizovao i nastao je GŽOK „Eaton Srem Tempo “. Rad sa stručnim ljidima, treninzi i talenat pokazali su se i Aleksandra je počela da niže sportske uspehe.

- Bilo je to u vreme kada smo igrali u drugoj ligi Srbije, naredne godine smo ušli u prvu ligu Srbije, a ja sam onda pozvana da budem član juniorske reprezentacije Srbije. Prvi put je to bilo 2015. godine. Naredne godine sam ponovo pozvana i igrala sam kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u odbojci. U maju smo se plasirale za to veliko takmičenje i ja samo bila ponosna što sam bila odbojkađka reprezentativka Srbije. U Portoriku smo bile pete, a u avgustu iste godine na Balkanijadi osvojile smo prvo mesto – priča o sjajnim uspesima koje je ostvarila Aleksandra Tadić.

Gradski odbojkaški klub “Srem” u kome igra Aleksandra Tadić član je Super lige Srbije a njegov predsednik Slobodan Stoilković ima samo reči pohvale za Aleksandru. Ona i dalje igra na poziciji libera i u tome je veoma uspešna.

Aleksandra uz sport studira, uskladila je vreme sa napornim treniranjima tako da su joj dan ispunjen maksimalno obavezama. Sportski uspesi se nižu tako da u njenoj i karijeri kluba biti još medalja i pehara.

Tekst je napisan u sklopu realizacije projekta „Kakve su nam škole, takva su nam sela” koji se finansira iz budžeta Grada Sremska Mitrovica.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.