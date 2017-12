 LjUBIŠA BUBALO, SARADNIK HUMANITARNE ORGANIZACIJE „SRBI ZA SRBE“

S.Lapcevic Pre: 4 sata Nema komentara

Najgori je lažni mir!

- Cilj je da se socijalno ugroženim porodicama neretko i otuđenim od ostatka društva omoguće uslovi da žive i da pošteno izdržavaju svoju porodicu od svog rada u budućnosti, ističe Bubalo

Već godinama, ulini crtač i humanitarac Ljubiša Bubalo iz Rume aktivno sarađuje sa humanitarnom organizacijom „Srbi za Srbe“, a nakon uspešno organizovanih akcija u rodnoj Rumi, Ljubiša je postao i deo tima koji širom Srbije, regiona i sveta realizuje sportsko-humanitarni turnir u šutiranju trojki „Trojka iz bloka“.

Baviti se humanitarnim radom, ističe u razgovoru za „Sremske“ Bubalo, nije lako, ali ga saznanje da se drugima pruža pomoć čini lepim. Osim zadovoljenja potreba svoje duše, ističe Ljubiša, druge koristi od rada za drugog nema i to treba da bude na pameti svakom ko sopstvenim zalaganjem želi da doprinose zajednici čiji je deo. Pomaganje drugima u nevolji, kaže Bubalo, je vrlina i dužnost svakome ko se smatra Hrišćaninom.

Reci nam nešto o organizaciji „Srbi za Srbe“ čiji si deo’.

– Organizacija postoji od 2005. godine i upravo ove godine obeležava 12 godina neprestanog rada, borbe i razvoja. Ideja, ciljevi i način rada stali su u samo ime organizacije: „Srbi koji imaju za Srbe koji nemaju“, „Srbi iz dijaspore za Srbe u matici“, „Srbi kojima ne nedostaje ništa za Srbe kojima nedostaje mnogo“. Za 12 godina aktivnog rada postali smo jedna od najaktivnijih srpskih humanitarnih organizacija. Registrovana u devet zemalja širom sveta postala je svetska humanitarna organizacija posvećena pomaganju socijalno ugroženih višedetnih srpskih porodica širom Balkana. Organizacija deluje širom Makedonije, Krajine, Federacije B i H, na Kosovu i Metohiji i u ostatku Srbije. Svuda gde žive Srbi kojima je naša pomoć potrebna.

Za 12 godina organizacija čiji ste saradnik prikupila je preko 2,1 miliona evra, pomoć je dobilo preko 1.725 porodica koje broje više od 11.335 dece. U čemu je ključ uspeha?

- Generalno, uspeh je u maksimalnoj transparentnosti. Svaki donator može da vidi na sajtu gde i za koga su usmerena sredstva, skeniraju se računi i javno objavljuju, pa tako u svakom momentu može da se vidi i proveri sve. Cilj je da se socijalno ugroženim porodicama neretko i otuđenim od ostatka društva omoguće uslovi da žive i da pošteno izdržavaju svoju porodicu od svog rada u budućnosti. Da im damo vetar u leđa. Usmeravanjem pomoći utiče se na njihovo osamostaljivanje i indirektno na povećanje nataliteta Sama pomoć se ne sastoji u davanju novca već se pomaže tako što im se prevashodno omogućava da rade, (većina porodica je sa sela i oni imaju mogućnosti da rade ali nemaju sredstva.) Da ti roditelji mogu da hrane decu, da se tim roditeljima kupi neka poljoprivredna mašina, stoka. Takođe, nabavlja se ogrev za zimu, kreveti za decu koja ih nemaju, radni stolovi, veš mašine, frižideri ili druga bela tehnika koja je preko potrebna.

Donator „Srba“ može biti svako od nas, neko će uplatiti 100 dinara neko 1000 a neko 100 evra. A postoji i humanitarni SMS broj 7763 cena je 100 dinara za sve mreže.

Ruma je odličnim turnirima „Trojka iz bloka“ dospela na mapu Srbije kao grad sa velikim srcem. Koliko privatnici, i uopšte javnost želi da pomogne ugroženima?

- Mogu da kažem konkretno da je u Rumi bio dobar odziv za „Trojku“. U pitanju je sportsko-humanitarni događaj koji za cilj ima prikupljanje sredstava za potrebe socijalno ugroženih višedetnih porodica. Projekat se sprovodi kroz sportske manifestacije brzog šutiranja trojki u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i širom sveta na kojima se okupljaju mladi ljudi, poznate ličnosti iz sveta sporta, kulture i muzike, kao i veliki broj sponzora i dobrotvora koji finansijski podržavaju realizaciju predviđenih ciljeva. Ljudi shvataju da je dobra stvar u pitanju, imaju poverenje u rad organizacije što možemo videti na primeru „Trojke“ u Rumi ove godine, organizovane za porodicu Đikić na kojoj smo imali dosta sponzora. Deo njih bio je sponzor i prošle godine za porodicu Jeremić, što znači da su se uverili u ispravnost našeg rada i želju da pomognemo. Nedavno, na račun organizacije, stigla je i uplata od 112.000 dolara iz SAD od donatora koji je hteo da ostane anoniman, što je još jedan dokaz ogromnog poverenja u organizaciju.

Po tvom mišljenju, da izuzmemo „Srbe“ koliko su ljudi danas osetljivi na probleme svojih bližnjih i koliko su voljni da pokrenu akciju za rešenje problema svojih sugrađana?

- Vreme je teško, ljudi su prezauzeti svojim problemima, sistem je takav kakav je i ne ostavlja mnogo prostora, ali smatram da svako može da uradi bar po nešto, makar malo. Još je bolje ako se nas mnogo udruži i svi uradimo nešto, možda i malo ali konkretno. Tada će rezultat sam doći, a kada neko sa strane to vidi da i on onda želi da se priključi „borbi“. Najgore je sedeti i posmatrati sa strane. To u čoveku stvara neki lažni mir kojem u našem vremenu nema mesta. Umesto toga, treba raditi i imati na umu da su deca naša budućnost. Ako mi ne brinemo o njima, ko će? Ta briga je najmanje što možemo da učinimo.

ožemo sve kada smo složni, kaže Ljubiša Bubalo.