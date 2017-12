Darko Đurin, Sremac koji je pametno iskoristio internet

Sremske Novine Pre: 12 sati Nema komentara

Piše: S. Lapčević

Počev od šezdesetih godina prošlog veka, pa sve do danas, traju stalne migracija stanovništva sa jugoslovenskog i eks-jugoslovenskog prostora u Zapadnu Evropu. Ide se radi sigurnosti, uređenog sistema i realne mogućnosti da su takvom okruženju napreduje. Mnogi od onih koji su odavno napustili rodnu grudu u inostransvu su dobili i decu, pa su tako „naši ljudi“ tek u drugoj generaciji uspevali da ostvare san svojih roditelja. Takav je i Darko Đurin (32), rođeni Bečlija, po majčinoj liniji vezan za Srem i Rumu, jedan od vodećih SEO stručnjaka i vlasnik jednog od najpoznatijih portala u Austriji „Novi čovek“ www.derneuemann.net koji se bavi raznovrsnim „muškim temama“. U toj trci, Darko je uspeo da bude atraktivniji i od „Mens helta“, a svoj uspeh, kako kaže, duguje stalnom školovanju i usavršavanju koje traje i danas.

– Od malih nogu sam u svetu računara. Rad na njima me je uvek fascinirao, pa sam zato nakon svršetka računarske škole upisao gravički dizajn – video producent. Nakon toga specijalizirao sam vizuelne efekte. Neko vreme sam sticao praksu, a počeo sam da se bavim i fotografijom. Sve to skupa nevlo me je da produbljujem svoje znanje iz oblasti proizvodnje, snimanja i miksovanja. Praksa i učenje su mi bili od presdunog značaja, pa sam tako, radeći bez ikakvog profita radio kvalitetne i uspešne produkcije za razčičite umetnike i događaje u Beču i Austriji, priča Darko.

Ideja da napravi muški magazin, priča nam Darko, došla je otuda što je tržištu i pre svega muškarcima hteo da ponudi nešto mimo mode i fitnesa, što se najčešće nudi.

– Mnoge teme koje su zanimljive i značajne za muškarce prosto su bile zapostavljene. Znate, muškarci kada su u svom društvu najčešće ne razgovaraju o modi i fitnesu. Bar ne oni sa kojima ja drugujem. Nije istina da su samo žene komplikovane. I muškarci imaju svojih momenata. Otuda sam rešio da napravim digitalne novine koje će biti posvećene i „muškim poslovima“, u kući, oko kuće i slično. Ja sam Sremac, Balkanac, i svestan sam da postoji nekoliko „muških svetova“, pa sam tako pokušao da ih spojim i svima ponudim odgovore na zajednička pitanja, objašnjava Darko i dodaje: – Ima tu i hrane, i zdravlja, porodice, ljubavi, ali i tehnike, sporta… svega što na dnenom nivou zaokuplja mušku pažnju.

„Novi čovek“ ovog austrijskog Sremca mesečno ima preko 200.000 posetilaca. Kako su novine na nemačkom jeziku, to je i najveći broj posetilaca sa nemačkog govornog područja, iz Nemačke, Austrije i Švajcarske. Upornost se isplatila, pa su tako ove digitalne novine postale interesantne i mnogim većim kompanijama koje se bave sličnim temama, a koje u „Novom čoveku“ vide konkurenciju, ali i dobar izvor informacija za svoj rad.

Poslovni partneri, kaže nam Darko, u početku su vrlo skeptični kada shvate da imaju posla sa „Balkancem“, ali sve to, nakon prvog odrađenog posla, zahvaljujući profesionalnosti i posvećenosti, pada u vodu. Sve sumnje za buduću uspešnu saradnju otklanjaju se vrlo brzo i trajno.

– U ovoj branši ima malo ljudi koji potiču sa Balkana. Često me pitaju odakle sam zapravo, zamene ime i prezime. Misle da je Đurin ime, a Darko prezime. Nisam se nikad ljutio, zabavljalo me je. Sa druge strane, nema mnogo naših ljudi u ovoj branši. Moje mišljenje je da je to problem našeg mentaliteta. Od detinjstva nam govore da treba da nađemo dobru firmu, naporno radimo i čekamo dobre ili redovne prihode. Okolnosti u zemljama iz kojih se ovde dolazi navode na traganje za sigurnom zaradom, što obično znači i manje rizika, ali u konačnici i manje novca. Na žalost danas ništa nije sigurno i ovakvim stavom samo ograničavamo našu decu. Ako imate neku poslovnu ideju, treba probati. Često nam ne uspe iz prvog pokušaja, ali zato možda uspe iz drugog, trećeg.. Tipično je za naš mentalitet, da nđemo sto razloga zašto nešto neće uspeti, umesto da se skoncentrišemo na to kako će nesto uspeti. Čovek mora pozitivno gledati na budućnost, siguran je Darko.

Svima koj žele da ostvare svoje ideje, Darko poručuje da moraju pobediti strah i ući u rizik. Takođe, potrebno je raditi na sebi, biti u toku, informisati se o novim trendovima u onoj sferi poslovanja kojom želite da se bavite.

– Još jedna stvar koja je kod naših ljudi zapostavljena je onlajn marketing. Kad čovek osnuje firmu jako je važno da postoji i vebsajt i da je SEO optimirana. Mnogi zapostavljaju temu „marketing“ i mišljenja su da kad zarade novac treba da investiraju samo u posao. Stvarnost je malo drugačija. Ako ne investirate novac u marketing nećete naći nove stranke, a ni poslovne partnere, objašnjava Darko: – Oni koji u Austriju dolaze treba da iskoriste sve pogodnosti koje daje. Biro za nezaposlene nudi nezaposlenima puno mogućnosti kako bi se osamostalili i započeli svoj posao. To bi trebali iskoristiti. Bilo bi jako dobro da se naša preduzeća u Austriji i gde god da nas ima umreže i daju pomoć i podršku jedni drugima. Najveća je greška zadovoljiti se onim malim pogodnostima koje to u Austriji nisu, ali u jesu u odnosu na ono što su naši ljudi ostavili u svojim zemljama. Treba stalno ići napred i tragati za novim. To je jedini recept za uspeh.

