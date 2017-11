Zasavica 1 – čekajući rekonstrukciju školske zgrade

Sremske Novine Pre: 6 sati Nema komentara

U selima je sve manje stanovnika pa se to oseti i u broju učenika u razredima. Tako je i u Zasavici 1 gde niže razrede pohadja 15 učenika, ali i pored malog broja đaka, meštani hoće da im se rekonstruiše škola



Piše: S. Đaković

Kada se od Mačvanske Mitrovice krene ka Ravnju, drugo selo uz asfaltni put koji delom ide uz reku Savu, jeste Zasavica 1. Sa prethodnim i susednim selom Zasavica 2 ovo selo je kroz istoriju dugo funkcionisalo kao jedno naselje, da bi krajem 50-ih godina 20. veka došlo do administrativne podele u dva naseljena mesta. U Zasavici 1 živi oko 760 stanovnika, što je 30 odsto više nego što ih je bilo 1839. godine. Tih davnih godina za oba sela postojala je crkva, daščara, škola i mnogo toga zajedničkog. Sada u centru mesta stoji prelepa sakralna građevina na kojoj Zasavičanina mogli zavideti i stanovnici mnogo većih sela u Mačvi i Sremu.

Osim crkve ovo selo ima neophodne objekte za život stanovnika vrednih stočara, povrtara i ratara koji sve što obezbede ulažu u bolji život, nove objekte i uredjenje starih kuća. Zato bi hteli i da imaju sredjenu školu. Jer, oni imaju dva objekta škole u centru sela ali na rekonstrukciju još čekaju.

Ova škola je područno odeljenje Osnovne škole „Dobrosav Radosvaljević Narod” u Mačanskoj Mitrovici i sve razrede pohađa oko 25 učenika. Po rečima direktora škole Sladjana Papića, planira se uredjenje starog objekta škole. Grad je uradio projekat za rekonstrukciju te zgrade jer je druga škola od azbesta u kojoj još uče djaci. To što plan nije realizovan za gradjane je razlog da podsećaju na obećanje jer je sadašnjoj školi istekao rok upotrebe: krov joj prokišnjava, zidovi se ljušte, a otpadaju i delovi plafona. U istom dvorištu stoji i objekat stare škole sagradjene 1919. godine, a budući da je od čvrstog materijala plan je da ga urede.

– Konkurisali smo kod Agencije za upravljanje javnim ulaganjima za sredstva za rekonstrukciju starog objekta škole ali su oni tražili neke projekta i kada se to uradi mislim da će se odobriti projekat. Želja nam je da objekat koji potiče uz 1919. godine kompletno rekonstruišemo i sredimo, to je za nas najbolje rešenje, jer je ta stara škola izgrađena od tvrdog materijala i izuzetno je stabilna i mogli bi da je sredimo tako da u njoj zaista budu sjajni uslovi za naše đake i učitelje – rekao je direktor Papić.

Objekat u kome se sada odvija nastava je u izuzetno lošem stanju i pitanje je koliko će izdržati s obzirom na stanje u kome se nalazi i dolazak zime.

– Neophodno je da što pre nešto uradimo u vezi uredjenja ove škole, jer u uslovima u kojima se nalazi ne može još dugo da se radi – poručio je Slađan Papić, direktor škole.

Tekst je napisan u sklopu realizacije projekta „Kakve su nam škole, takva su nam sela” koji se finansira iz budžeta Grada Sremska Mitrovica.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.