Sutra radovi na vodovodnoj mreži

Sremska Mitrovica – Zbog vremenskih uslova odgođeni su najavljeni radovi na vodovodnoj mreži u Sremskoj Mitrovici za petak, 1. decembar. Podsećamo da će zbog toga, doći će do prekida u isporuci vode u vremenu od 8,30 do 12,30 sati u sledećim ulicama u gradu: Miloša Obilića ( od Ul.Žrtava fašizma do „Horoskopa“ ),Karađorđevoj, Mariborskoj ,Save Kovačevića ( do ulaska na Spomen groblje ) i Naselju Aleja Nakon završetka radova može da dođe do pojave zamućenja vode, pa je potrebno ispustiti vodu iz slavine, do pojave čiste vode, javljaju iz „Vodovoda“..