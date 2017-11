Dnevni centar za odrasle

Sremske Novine Pre: 2 sata Nema komentara

Sagledavajući rad ostalih srodnih ustanova, Centar za socijalni rad u Rumi je, najpre zahvaljujući podršci i pomoći lokalne samouprave, u prilici da ima široki spektar delovanja i da drži usluge pod svojom kontrolom

Centar za socijalni rad je po svojoj strukturi ustanova socijalne zaštite koja ima zadatak da tu zaštitu pruža deci, srednjoj populaciji kao i starijim osobama. Direktor Centra za socijalni rad Opštine Ruma, Slobodan Krasić ističe pored ostalih usluga, kao što su pomoć i nega u kući, usluga pomoći za stara invalidna lica i novu uslugu ove ustanove nakon uspostavljanja Dnevnog centra.

– U Dnevnom boravku uslugu pružamo deci uzrasta od 6 do 26 godina, a u Dnevnom centru, gde smo upravo završili evropski projekat, prešli smo na uslugu namenjenu odraslim osobama od 26 do 45 godina sa mentalnim i intelektualnim smetnjama, u cilju podrške njihove socijalne uključenosti. To su usluge koje bitišu i u tu svrhu smo sačinili elaborate o licenciranju, na šta nas zakonodavac i obavezuje. Predali smo ih resornom ministarstvu i očekujemo pozitivnu reakciju. Takođe imamo kontakt i dobru saradnju sa udruženjima invalidnih lica, sa Međuopštinskom organizacijom slepih i slabovodih u Rumi, sa opštinskim Udruženjem penzionera i svim ostalim strukturama koje postoje u društvu. Pokušavamo na svaki način, a posebno grupama kojima pripadaju osobe sa invaliditetom, da iziđemo u susret, intervenišemo da brže dobiju određene nadoknade, kao i u situaciji kada direktno od naše ustanove zatraže određenu pomoć. Kada smo započeli sa uslugom Dnevnog centra, tada još u okviru projekta, potpisali smo Memorandum o razumevanju sa svim tim grupacijama. To smo učinili i sa Domom zdravlja u Rumi i na osnovu toga su naša deca iz dnevnog boravka mogla lakše i brže da budu pregledana i da im se pruži odgovarajuća terapija.

Direktor Krasić napominje da je sagledavajući rad ostalih srodnih ustanova, Centar za socijalni rad u Rumi, najpre zahvaljujući podršci i pomoći lokalne samouprave, u prilici da ima jedan široki spektar delovanja i da drži usluge pod svojom kontrolom.

– U situaciji sam da razgovaram sa kolegama iz drugih centara i malo je onih koji te usluge obavljaju sami, uglavnom su to nevladine organizacije. Takav je slučaj sa Starom Pazovom, Šidom, Inđijom i tako dalje. Iako i ovi centri imaju slične usluge, ti poslovi su van njihovog domašaja. Centar za socijalni rad u Rumi je neposredni izvršilac poslova i davalac usluga i na taj način smo u situaciji da onima kojima treba da pružimo uslugu, to možemo da činimo besplatno. Čim su u pitanju nevladine organizacije, stvari su drugačije, jer one traži određenu participaciju, bilo da je reč o pomoći u kući, angažovanja ličnog pratioca ili dnevnog boravka. Mi naše usluge korisnicima dajemo besplatno i predvideli smo da sredstva za uslugu Dnevnog centra u narednoj godini, iznose 4.300.000 dinara. Očekujemo da ta sredstva budu planirana prilikom izrade budžeta za 2018. godinu, a kako je lokalna samouprava podržala rad Dnevnog centra, ne sumnjam da će ona biti obezbeđena.

Evropska unija je projekat finansirala do 20. septembra ove godine, a potom je finasiranje preuzela lokalna samouprava. Postoji opravdanost ovog projekta koji je društveno odgovoran projekat, kao i svi ostali koje sprovodi Centar za socijalni rad.

– Naši korisnici sada žive u jednom sasvim drugačijem ambijentu, drugačije se ponašaju. Njima je bitno da se druže i oni nalaze svoj sadržaj od 13 do 19 časova i to je njihovo bitisanje, njihov život. Sasvim sam zadovoljan i mislim da je ostvarena dobrobit na svim stranama i kod roditelja i kod korisnika, kao i kod lokalne samouprave i konačno Centra koji je neposredni izvršilac svih tih usluga, smatra direktor Slobodan Krasić.

