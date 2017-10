NOVI USPEH SAVATE BOKS KLUBA „RUMA“

Sremske Novine Pre: 13 sati Nema komentara

Ruma- Članovi Savate boks kluba „Ruma“, sa velikim uspehom su učestvovali na svetskom KUP-u za klubove u asu savateu, koje je 21. oktobra ove godine, održano u Sportskom centru „Arena“ u Varaždinu, Hrvatska. Savate boks klub „Ruma“ je sa 3 osvojene medalje, bio najuspešniji od tri kluba koja su nastupila iz Srbije. Zlatne medalje osvojili su junior Marko Vidaković do 75 kilograma i junior Krsta Janković do 56 kilograma, dok je bronzanu medalju osvojio kadet Petar Jovanov, u kategoriji do 50 kilograma. Ovaj uspeh samo je potvrdio kvalitet boraca Savate boks kluba „Ruma“, koji su državni prvaci za 2017. godinu i koji su na međunarodnim takmičenjima ove godine osvojili 5 zlatnih, 4 srebrne i 3 bronzane medalje.