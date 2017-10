Mitrovčani dolaze na preventivne preglede

Sremske Novine Pre: 9 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica – U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica i Domu zdravlja Sremska Mitrovica, danas do 16 sati, gradjani mogu da obave preventivne preglede i to : ultrazvuk abdomena, laboratorijski nalaz PSA ( tumor marker prostate) i ginekološki pregled. Akcija, koju je pokrenulo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije ovde se odvija u Službi za radiološku dijagnostiku , Službi za laboratorijsku dijagnostiku i Dispanzeru za žene mitrovačkog Doma zdravlja, u cilju prevencije maligniteta. Za ove besplatne preglede vlada veliko interesovanje, jer je samo u Dispanzeru za žene do 11 sati pregledano 30 pacijentkinja, u laboratoriji je obavljeno duplo više analiza, a za preventivni ultrazvuk abdomena bilo je prijavljeno oko 50 zainteresovanih pacijenata.