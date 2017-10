GRAĐANI IZABRALI PET PROJEKTNIH PREDLOGA

Sremske Novine Pre: 9 sati Nema komentara

Ruma – Opštinski Tim za realizaciju projekta „Participativno budžetiranje“, predstavio je na današnjoj konferenciji za medije u Gradskoj kući, rezultate glasanja građana za projektne predloge koji su bili uvršćeni na glasačke listiće. U periodu od 4. do 10. septembra u Opštinsku upravu je pristiglo 639 upitnika sa 78 različitih projektnih ideja, od kojih se njih 8 našlo na glasačkom listiću, pet gradskih i tri seoska projektna predloga. Tokom glasanja od 20. do 30. septembra, najviše glasova, 1.641, dobio je predlog za izgradnju mobilijara za decu u Buđanovcima, Donjim Petrovcima, Klenku, Nikincima i Malim Radincima, a sa 1.634 glasa, na drugom mestu je projekat izgradnje lifta za invalidna i druga bolesna lica u Domu zdravlja Ruma. I sva ostala tri projektna predloga, koja će se u narednoj godini realizovati sredstvima iz lokalnog budžeta, dobila su više od hiljadu glasova, a to su uređenje centra Platičeva, nabavka ormarića za đake u osnovnim školama „Ivo Lola Ribar“, „Dušan Jerković“ i „Zmaj Jova Jovanović“ u Rumi i izgradnja parka u centru sela Voganj. U ovogodišnji projekat „Participativno budžetiranje“, uključilo se 3.068 građana, a predlozi su ukupno dobili 9.117 glasova. Suma planiranih sredstava, koja će se obezbediti u budžetu za realizaciju ovih pet projekata u 2018. godini, iznosi oko 20 miliona dinara.