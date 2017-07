Rast cena primarnih poljoprivrednih proizvoda

Sremske Novine Pre: 3 sata Nema komentara

Novi Sad – Nedeljni izvešaj za period od trećeg do sedmog jula.

Najvažnije iz protekle nedelje:

- rast cena

- dešavanja na svetskim berzama

Prva nedelja jula je donela rast cena na domaćem tržištu primarnih poljoprivrednih proizvoda. Od samog početka žetve cena pšenice raste, dok je kukuruz nakon stabilnog perioda zabeležio cenovni rast. Ukupno je prometovano 2.012 tona robe, finansijske vrednosti 37.522.017,00 dinara, što je u odnosu na prethodnu nedelju količinski rast za 2,67%, odnosno finansijski pad za 14,96%.

Vreme žetve, odnosno procene prinosa, zaliha i psihološki momenat svega toga su uticali na rast cene pšenice. Na samom početku žetve hlebno zrno je prometovano po 16,00 din bez PDV-a, da bi poslednje registrovano trgovanje u tekućoj nedelji bilo na cenovnom nivou od 17,50 din. Prosečna ovonedeljna cena iznosi 16,88 din (18,53 din/kg sa PDV-om), što je 2,57% viša cena u odnosu na upoređujući podatak iz prethodne nedelje.

Kukuruz takođe beleži cenovni rast. U odnosu na prethodnu nedelju, ponderisana cena je viša za 4,38%, odnosno kilogram je koštao 16,70 din (18,37 din sa PDV-om). Međutim, na samom kraju nedelje registrovana je cena od 17,20 din bez PDV-a (18,92 sa PDV-om) sa klauzolom gratis lagera do kraja jula. Ovaj podatak ujedno pokazuje da je cenovni rast još izraženiji.

Ponderisana cena stočnog ječma je viša za 2,59%, a svi ugovori su realizovani po jedinstvenoj ceni od 15,00 din (16,50 sa PDV-om).

Merkantilna raž rod 2017. je prometovana po ceni od 17,00 din (18,70 din/kg sa PDV-om).

Kilogram stočnog brašna je koštao 9,50 din bez PDV-a (11,40 din sa PDV-om).

Direktor

Miloš Janjić

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA PONUĐENA KOLIČINA (t) CENA PONUDE DIN/KG SA PDV-OM ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNU NEDELJU Kukuruz veštački sušen, rod 2016. 525 18,15-18,37 300 18,37 +4,38% Kukuruz veštački sušen, rod 2016. gratis lager do 31.7. 1150 18,92 1000 18,92 - Pšenica, rod 2017. 500 18,15-19,25 400 18,15-19,25 +2,57% Pšenica, rod 2017. gratis lager do 25.7. podno skladište 200 19,03 200 19,03 - Soja, rod 2016. 150 53,35 - - - Stočni ječam, rod 2017. 50 16,50 50 16,50 +2,59% Raž, rod 2017. 35 18,70 25 18,70 - Stočni grašak, rod 2017. 230 31,35 - - -

PRODEX

Rast berzanskih roba je uticao na rast berzanskog indeksa PRODEX, čija je vrednost na dan 06.07.2017. iznosila 202,77 poena, što je za 5,15 indeksnih poena više u odnosu na prethodnu nedelju.

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP, JULSKI FJUČERS 2017. ponedeljak utorak sreda četvrtak petak Pšenica 187,76 $/t 187,76 $/t 187,76 $/t 198,13 $/t 190,70 $/t Kukuruz 145,82 $/t 145,82 $/t 145,82 $/t 150,23 $/t 149,68 $/t

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 8,08%, a kukuruz je poskupeo 5,73%.

Suvo i toplo vreme u delovima SAD gde se gaji pšenica, dovelo je do pogoršanja stanja useva jare pšenice. To je dovelo do rasta cene pšenice, što je uticalo i na rast ostalih cena.

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP ponedeljak utorak sreda četvrtak petak Soja, zrno, jul 17. 346,21 $/t 346,21 $/t 346,21 $/t 358,70 $/t 360,32 $/t Sojina sačma, jul 17. 304,40 $/t 304,40 $/t 304,40 $/t 316,50 $/t 320,00$/t

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, soja je poskupela 7,12%, a sojina sačma je poskupela 8,70%.

PŠENICA KUKURUZ BUDIMPEŠTA - 144,29 €/t (fjučers sep 17) EURONEXT PARIZ 177,75 €/t (fjučers sep 17) 172,00 €/t (fjučers avg 17)

U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju kukuruz je poskupeo 2,84%.

U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 2,60%, a kukuruz je pojeftinio 1,43%.