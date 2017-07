m.balabanovic Pre: 10 sati Nema komentara

Inđija-Nakon završenog “Šekspir festivala” u Vili Stanković u Čortanovcima, “Scena festa” u Inđiji i manifestacije “Dani bresaka” u Novom Slankamenu, do kraja jula meseca u naseljima inđijske opštine održaće se još nekoliko manifestacija: Julski dani u Krčedinu, 15 do 23. jula, Međunarodna umetnička kolonija, Krčedin, 20 do 23. jula, Overtake car tuning fest, Inđija, 23. jul i Moto skup Inđija 2017, 28 i 29. jula 2017. godine poručuju nadležni iz Turističke organizacije.